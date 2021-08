Il giocatore non nasconde il suo entusiasmo: “Sentivo che avevo ancora qualcosa da dare al Pescara, per questo ho deciso di tornare”

L’atleta pescarese Carlo Di Fulvio è un nuovo giocatore della Pescara Pallanuoto. Per lui, classe 1990, si tratta di un ritorno con la calottina biancazzurra, dopo le quattro stagioni trascorse con il Delfino e il trasferimento, la scorsa estate, alla Vis Nova Roma, tutto in A2.

“Siamo molto soddisfatti di poter riabbracciare Di Fulvio”, commenta la presidente Cristiana Marinelli. “Il suo ritorno, arrivato dopo una lunga trattativa, rappresenta per noi il primo tassello di un progetto di rilancio. Questa società vuole riportare il Pescara Pallanuoto dove merita di stare e siamo convinti che Di Fulvio possa darci una grande mano”.

Quindi prosegue: “La sua figura non serve solo a dar valore alla squadra e ad accrescerne l’appeal, ma dovrà rappresentare anche quella guida capace di far crescere i tanti giovani che abbiamo in organico. Veniamo da una stagione fatta di mille difficoltà e ci auguriamo che da adesso si possa voltare pagina, nell’auspicio di avere un futuro migliore”.

Anche il giocatore non nasconde il suo entusiasmo: “Sentivo che avevo ancora qualcosa da dare al Pescara, per questo ho deciso di tornare”, spiega Di Fulvio. “La mia è stata una scelta di lavoro, di testa e di cuore. So che, oltre all’apporto alla squadra, dovrò anche aiutare la crescita e lo sviluppo dei ragazzi più giovani. È un compito che mi inorgoglisce, spero di esserne all’altezza”. L’acquisto di Di Fulvio rappresenta la base su cui costruire la squadra chiamata ad affrontare il prossimo campionato di serie B.