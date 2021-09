Club Aquatico pallanuoto, ufficializzato il direttore tecnico

È stato ufficializzato il direttore tecnico del Club Aquatico Pescara. È un volto noto del mondo pallanuotistico pescarese: Fabrizio D'Onofrio. Si occuperà della guida di tutto il settore pallanuoto, con l’obiettivo della crescita omogenea dei ragazzi, dalle giovanili alla prima squadra. Classe 1959, D'Onofrio è un ex giocatore che ha militato sia nelle serie minori sia in serie A; poi, una volta appesa la calottina al chiodo, è diventato allenatore di svariate squadre e una miriade di atleti.

In così tanti anni di carriera, si può affermare che probabilmente non c'è un pallanuotista pescarese che non è stato guidato da D'Onofrio, considerato una sorta di istituzione in tale disciplina. In questi ultimi anni era già nell'organico del Club Aquatico come coach di categorie giovanili e anche di serie D, serie C e Under 18. Nella nuova prestigiosa veste di direttore tecnico, cercherà di proseguire nella strada del consolidamento degli allenatori più giovani e perseguire le migliori soluzioni per far partecipare tutte le categorie giovanili ai campionati interregionali, così da facilitare la loro crescita. Va, infine, tenuto presente che nella prossima stagione il Club Aquatico avrà la prima squadra in serie B e la seconda in C.