Stefano Morretti è il nuovo portiere della Pescara Pallanuoto. L'estremo difensore, ex Club Aquatico, ha 23 anni e ha già militato nelle giovanili biancazzurre. Soddisfazione per questo acquisto è stata espressa dal direttore generale Roberto Calcaterra:

“Siamo felici di accogliere un giocatore come Morretti nel nostro organico. Stiamo costruendo una squadra per vivere una stagione senza patemi, puntando innanzitutto alla salvezza per poi vedere cosa può succedere. Se ci sarà bisogno di ulteriori innesti la Società non si tirerà indietro. Abbiamo un progetto che vuole riportare il Pescara Pallanuoto dove merita di stare”.

Queste, invece, sono le prime parole di Morretti da portiere del Pescara Pallanuoto: “Sono contento di essere tornato. In questi giorni ho parlato con i dirigenti che mi hanno illustrato un progetto ambizioso e che mi sento di condividere. Il mio ruolo non sarà solo quello di difendere la porta della prima squadra, ma anche collaborare per far crescere i giovani, così da poter diventare i protagonisti di domani”.

Quindi conclude: “Anche quando ho incontrato il Pescara da avversario, ho sempre avuto l’impressione di una società solida e di un gruppo sano. Ho accettato con entusiasmo la proposta e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.