Vaccini, Speranza sull'anticipo dei richiami per la fascia 40-59 anni: "È giusto così"

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha commentato l'anticipo delle terze dosi di vaccino per la fascia 40-59 anni che sarà possibile farsi somministrare anche in Abruzzo dal 22 novembre:

"La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all’Italia. Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni".