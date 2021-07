Il deputato Vacca (M5s) scrive al ministro Di Maio per gli studenti pescaresi bloccati in Grecia a causa del Covid

«Ho attenzionato personalmente al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e al suo staff la vicenda che stanno vivendo gli studenti del pescarese bloccati in Grecia e alcuni risultati positivi al covid»

A farlo sapere è Gianluca Vacca, deputato pescarese del Movimento 5 Stelle.

«Ho chiesto al ministro», aggiunge Vacca, «di accertare che le nostre rappresentanze diplomatiche in Grecia pongano la dovuta attenzione e forniscano tutta l’assistenza necessaria ai ragazzi e alle loro famiglie per affrontare questo momento difficile. Consapevole della necessità che vengano prese tutte le precauzioni necessarie a livello sanitario, nel rispetto delle norme del governo greco, la speranza è che possano tornare il prima possibile a casa e ricevere l’affetto dei loro cari».

Poi l'esponente pentastellato rivolge un appello a tutti i cittadini: «Invito in generale tutti coloro che si spostano verso paesi stranieri a informarsi correttamente sulle normative vigenti nei luoghi di destinazione, così come ovviamente su quelle nazionali e locali in caso di rientro da un Paese estero. Soprattutto in questo periodo le disposizioni possono cambiare velocemente e occorre essere consapevoli che il rischio di rimanere bloccati all'estero è ancora molto alto, come ricordato dalla stessa Farnesina. Ora speriamo che i nostri ragazzi tornino subito a casa sani e salvi e che questo rimanga per loro solo un brutto ricordo».