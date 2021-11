Striscioni anche a Pescara del Blocco Studentesco di Casapound con la scritta "Studente infuriati!"

Anche a Pescara il Blocco Studentesco di Casapound ha affisso uno striscione di protesta con la scritta “Studente Infuriati!" riguardante la questione della scuola e delle restrizioni attualmente in vigore a causa della pandemia. Il movimento studentesco parla di una situazione surreale dopo più di un anno dall'inizio della pandemia:

La scuola è venuta, ormai, ampiamente meno alle sue funzioni fondamentali poiché aggregazione e socializzazione sono concetti che non le appartengono più da molto tempo”. È arrivato il momento che lo studente torni ad essere padrone della propria vita e delle proprie scelte e il solo modo è tramite la furia: questa è l’unica soluzione per riconquistare la giovinezza che stanno cercando di portarci via”.

“Noi che abbiamo avuto il coraggio e l’audacia di respirare in un mondo che ha scelto di tapparsi la bocca, vogliamo essere, siamo e saremo ancora il faro che illumina la via per la nostra generazione: ecco perché infuriarsi non deve essere una scelta momentanea ma una condizione costante. Come il toro che spezza le corde che lo vorrebbero prigioniero, siamo stufi e scalpitiamo, sbuffando fumi di rabbia. Ci vogliono deboli e addomesticati, ci avranno liberi e infuriati".