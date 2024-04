Controlli alle tensostrutture, Salvati e Volpe (Lega): "Non era nostra intenzione votare ordine del giorno del centrosinistra"

Comune Pescara, Salvati e Volpe (Lega): «Non era nostra intenzione votare l'ordine del giorno del centrosinistra».

Così i consiglieri comunali di Pescara della Lega, Andrea Salvati e Amedeo Volpe, dopo il voto favorevole all'ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd, Piero Giampietro, che impegna il Comune a eseguire verifiche riguardo alle tensostrutture di Fratelli d'Italia installate sulla spiaggia libera di largo Mediterraneo.

«Con i dirigenti locali del partito ci siamo già chiariti», scrivono Salvati e Volpe, «non era nostra intenzione esprimere voto favorevole in consiglio comunale all'ordine del giorno proposto dal centrosinistra sulla tensostruttura, che a partire da venerdì 26 aprile ospiterà la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Si è trattato di un errore di distrazione, dovuto anche alla stanchezza. L'ordine del giorno in questione è stato votato dopo 10 ore di consiglio. Noi siamo, e lo abbiamo dimostrato in questi anni, per l'unità della coalizione di centrodestra. Il nostro comportamento in aula è stato sempre lineare e trasparente».