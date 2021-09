Sciopero globale per il clima, in piazza Salotto i giovani dei Fridays For Future

Ragazzi e ragazze in piazza della Rinascita a Pescara per chiedere, verso la Cop26, la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica

I giovani dei Fridays For Future sono scesi in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara.

Ragazzi e ragazze hanno manifestato in occasione dello sciopero globale per il clima per chiedere, verso la Cop26, la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica.

Presente anche il Pd Abruzzo.

«Il nostro impegno per una transizione ecologica e sociale lo esprimiamo anche attraverso il sostegno all'azione delle ragazze e dei ragazzi abruzzesi», dice Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, «il cambiamento climatico è un tema da affrontare con serietà urgentemente, con azioni mirate a tutti i livelli». A tal proposito fanno sapere dalla piazza di Pescara il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, e Saverio Gileno, coordinatore web della segreteria regionale, che «proprio ieri la giunta regionale Marsilio ha presentato una legge per la gestione dei corsi d'acqua completamente in contrasto con le direttive della Strategia europea della biodiversità, una offesa alle giuste manifestazioni di oggi».