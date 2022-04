Grande successo per "Scendiamo in piazza", il vicesindaco Santilli: "Una bella esperienza da ripetere" [FOTO]

Una festa e una bella esperienza di civilità che verrà ripetuta in altre zone della città. Così il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ha commentato l'iniziativa che si è tenuta ieri 10 aprile "Scendiamo in piazza" con la pulizia volontaria di piazza dei Grue e dell'area verde, con la verniciatura anche delle panchine.

Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comune di Pescara, la Fater (con il marchio Ace) e l’associazione ReTake:

"I pescaresi, i volontari di ReTake e diversi dipendenti di Fater che domenica,nonostante la pioggia, si sono ritrovati in piazza dei Grue, hanno sistemato e verniciato tutte le panchine della piazza (una ventina), raccolto in maniera differenziata oltre 30 sacchi di rifiuti nell’area, ripulito dalle scritte i cestini e i pali della luce, verniciato il muro della scuola adiacente la piazza, sistemato le siepi e il

giardino, pulito e verniciato le due fontane presenti."

L'assessore Santilli ha parlato di una bellissima giornata ed emozionante, per tutelare il patrimonio pubblico anche tramite piccoli gesti che, sommati, possono ripristinare immediatamente alcune realtà in abbandono e vandalismo, annunciando l'intenzione di ripetere l'esperienza anche in altre zone della città:

"Il progetto "Scendiamo in piazza" ha rappresentato anche un momento speciale di incontro e socializzazione. Sono infatti stati organizzati giochi e laboratori didattici per i bambini sulla raccolta differenziata. In particolare, le “Olimpiadi di ReTake” hanno visto i bambini impegnati in gare e simulazioni di recupero e separazione dei rifiuti e confronto sulle buone pratiche per prendersi cura dell’ambiente."