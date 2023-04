Santilli sulle ultime piantumazioni in corso Vittorio Emanuele: "Lavori quasi completati, la città avrà alberi giovani e forti per decenni"

Continuano le piantumazioni del verde in città nell'ambito del piano approvato dall'amministrazione Masci per potenziare varie zone della città, fra cui corso Vittorio Emanuele. Il vicesindaco Santilli, da noi raggiunto, ha spiegato che si tratta di un progetto che non ha precedenti per Pescara e che punta molto sull'arteria centrale di corso Vittorio, sia dal punto di vista ambientale che estetico:

"Il nostro intervento è in linea, oltretutto, con obiettivi di miglioramento dell’ecosostenibilità dello spazio urbano incrementando dunque la presenza “green” come strumento di contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico. L’implementazione della quota di verde nelle città non solo grandi, ma anche medie come Pescara, già da qualche anno, alla luce dei protocolli internazionali, è divenuto un aspetto prioritario e quindi l’amministrazione e il mio assessorato si sono fatti trovare pronti investendo ingenti risorse. Sono quindi molto orgoglioso del lavoro che si sta portando avanti e che conto di consegnare a tutti i cittadini in tempi medi

Il progetto di rafforzamento del verde a Pescara ha acceso un faro proprio su corso Vittorio Emanuele; su tutta la lunghezza della strada, la prima fase ha previsto la piantumazione di latifoglie e sempreverdi, riservando invece alle “asole” meno grandi la collocazione di arbusti con finalità soprattutto ornamentali. Il secondo lotto del progetto si basa invece sul cosiddetto “verde verticale”, vale a dire lo sviluppo e la crescita anche, ma non solo, di piante rampicanti su strutture metalliche, per meglio specificare di cosa si tratta basti pensare a una sorta di pergole che avranno perdipiù l’ulteriore funzione di punto di aggregazione per le persone. Il numero di queste strutture è stato in parte ridotto ma la loro realizzazione è in programma nelle prossime settimane."

Ora, spiega il vicesindaco, sono in corso le piantumazioni di 27 esemplari di di Ilex Furcata che hanno un preminente valore estetico e sono solo piccole piante che non rappresentano il cuore dell'intervento:

"Le critiche strumentali arrivate sono prive di conoscenza dei fatti, non tengono conto del progetto complessivo e soprattutto non concepiscono il fatto che piante di piccole dimensioni sono adattabili ad aiuole e piccole buche. Ma Pescara nei prossimi anni avrà alberi giovani che cresceranno e garantiranno verde per decenni. Su corso vittorio emanuele sono state già collocati 115 esemplari di Nissa Sylvatica, 46 esemplari di Ilex Nellie Stevens, 16 ginepri e un centinaio di piante arbustive. Si tratta in gran parte di latifoglie e sempreverdi a foglia persistente che daranno quindi quel valore aggiunto che tutti i pescaresi si aspettano"