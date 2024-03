Regionali, il candidato presidente D'Amico pronto a sostenere la legge sul "fine vita": "Battaglia di civilità"

Il candidato presidente Luciano D'Amico pronto a sostenere la proposta di legge sul “fine vita” promossa dall'associazione Luca Coscioni. Il suo nome si aggiunge a quelli dei 25 candidati consiglieri che, aveva fatto sapere proprio l'associazione, aveva risposto alla sua domanda sul se avessero o meno intenzione di portare avanti l'iter di una proposta già depositata in consiglio regionale.

D'Amico in una recente intervista, come fa sapere il comitato promotore dell'iniziativa di legge, ha quindi espresso chiaramente la sua posizione definendo quella dell'iniziativa “Liberi Subito” una “battaglia di civiltà” che assicura “sarà al più presto affrontata dalle istituzioni politiche”.

La proposta di legge popolare è stata sottoscritta da 8mila 119 abruzzesi e mira a definire tempi e procedure certe per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il testo, dopo essere stato dichiarato ammissibile dal collegio regionale di garanzia “giace ora nel cassetto della commissione sanità”, ha detto D'Amico assicurando che sarà una delle prime iniziative che prenderà in considerazione se eletto e cui comunque la sua coalizione si interesserà.

“Come comitato promotore ci siamo attivati su ogni fronte con appelli pubblici e lettere aperte per chiedere un impegno trasversale sulla progetto di legge ottenendo l'appoggio di oltre 25 candidati consiglieri che si sono resi disponibili a sostenere la legge qualora dovessero essere eletti”, ricorda quindi il comitato promotore. “Per questo – conclude - la consultazione elettorale di domenica acquista un valore aggiunto per i cittadini abruzzesi, che avranno la possibilità di incidere con il loro voto nella lunga battaglia per i diritti civili nel nostro Paese”.