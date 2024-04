Sulle tensostrutture di Fratelli d'Italia è ancora polemica, Alessandrini (M5s): "In Romagna sarebbero i Bagni da Giorgia"

Irrompe anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle nella polemica sulle tensostrutture di Fratelli d'Italia che stanno ospitando la conferenza programmatica del partito. Nel giorno in cui arrivano i ministri e nell'attesa dell'intervento della premier Giorgia Meloni che da Pescara dovrebbe lanciare la sua candidatura alle europee, in una città blindata, ironizza Alessandrini, ad aprire è stato lo stabilimento balneare “Bagni da Giorgia”.

Così si chiamerebbe, scrive in un post con cui per criticare sceglie ironia e sarcasmo, “se fossimo in Romagna lo stabilimento balneare pensato da Fratelli d’Italia per la spiaggia di Pescara (eretto da settimane per un evento di partito di tre giorni, come nella tradizione con cui le famiglie storiche portano avanti l’azienda di famiglia intestata alla nonna che aveva avviato l’attività 50 anni orsono”.

“Ma a Pescara la squadra dei 'patrioti' da spiaggia ha invece pensato di mettere un'insegna diversa a quella che è un’occupazione extralarge ed extra strong per un evento temporaneo privato: l’Italia cambia l’Europa. E l’idea di come vogliono cambiarla questa Europa è abbastanza evidente: prendere ciò che è di tutti e darlo a pochi, meglio se appartenenti al partito della premier”, chiosa Alessandrini.

“Questo fa il paio con le promesse da marinai fatte ai balneatori promettendo che la spiaggia a loro non verrà mai toccata, anche a quelli che in anni e anni di abusi hanno cancellato la vista mare (a Pescara qualche esempio lo abbiamo)”, aggiunge intervenendo su un altra polemica che interessa ormai il Paese, Abruzzo e Pescara inclusa: la spada della Bolkestein per cui i balneatori continuano a chiedere tutele.

“Così – prosegue la consigliera regionale M5s - Fratelli d’Italia in un bel weekend di aprile, ha occupato come l'invasòr la spiaggia più centrale di Pescara cancellando completamente la vista mare dalla piazza più importante della città (piazza Salotto) perché, da settimane, la cosa che tutti devono vedere a Pescara sono i Bagni da Giorgia”.

“La kermesse è iniziata, il mare è stato cancellato e tutti sfilano davanti al mausoleo dell’arroganza, quello che ha tolto la vista mare a pescaresi e turisti ma che, come la migliore tradizione del potere sa fare, racconta la storia a modo suo e chi non la capisce 'o è scemo o è di sinistra”, incalza entrando nel merito delle polemiche delle ultime settimane.

“Se davvero l’Italia cambierà l’Europa, speriamo che non lo faccia con l’arroganza messa in mostra ai Bagni da Giorgia – conclude -, ma con quel sentimento mostrato dai tanti cittadini pescaresi che in questi giorni stanno difendendo la spiaggia, il mare e il bene comune”.