Piantumati i nuovi alberi su corso Umberto I, il sindaco: "Chi ha urlato non avrà l'umiltà di chiedere scusa"

Sono stati piantumati i nuovi alberi in corso Umberto I con il cantiere di rifacimento della pavimentazione che va avanti. A pubblicare la fotografia che immortala il verde tornato lungo la strada pedonale principale della città è il sindaco Carlo Masci che con un post si rivolge ai suoi detrattori rispondendo ancora una volta alle tante polemiche che hanno accompagnato e accompagnano ancora l'intervento.

“Ma quelli che hanno strillato a squarciagola che stavamo desertificando corso Umberto, non avrebbero fatto meglio ad aspettare la fine dei lavori prima di esprimere i loro giudizi palesemente fuorvianti e totalmente infondati?”, scrive. “Non credo – aggiunge - che avranno l'umiltà di riconoscere che hanno sbagliato, non credo che chiederanno scusa per tutte le accuse lanciate e per le offese rivolte a chi ha avuto il coraggio di cambiare quel corso agonizzante, eliminando piante morte per sostituirle con piante giovani, che daranno bellezza e ossigeno vitale a tutti per i prossimi decenni”.

“Tutte quelle accuse e quelle offese, che consideravo ingiuste mi hanno ferito, mi hanno fatto male – scrive ancora il sindaco -, però i tanti cittadini che mi fermano continuamente, che mi ringraziano dicendomi che, finalmente, dopo molti anni, è tornato il verde a corso Umberto, mi riempiono di gioia e mi fanno dimenticare le avversità incontrate”.

“Quando fra qualche settimana sarà tutto completato – conclude Masci -, quelle piante risalteranno ancora di più, saranno ancora più belle”.