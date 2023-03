I consiglieri comunali del M5s in piazza con associazioni e comitati il 25 marzo: "Cittadini calpestati dall'amministazione"

Ci saranno anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle alla manifestazione ambientalista che sabato 25 marzo si svolgerà a piazza Sacro Cuore. “Hanno detto ai cittadini che non hanno diritto di parola, che per avere voce in capitolo devono candidarsi alle elezioni e ora, di fronte ad un’amministrazione che, dopo quasi quattro anni, continua ad ignorare e calpestare le loro opinioni, associazioni e comitati hanno deciso di scendere in piazza facendo fronte comune”, scrivono Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo in una nota annunciando ufficialmente la partecipazione: “noi saremo al loro fianco per ribadire che la città non è quella della politica, ma quella dei cittadini”.

“Dal massacro di via Marconi, ai parchi urbani calpestati, passando per i continui tagli del verde, le strade dissestate, l’accanimento contro la strada parco e le vessazioni contro i commercianti – sottolineano –: sono solo alcune delle scelte che ormai l’intera città contesta e che domani saranno al centro di una grande manifestazione all’insegna della partecipazione, per rivendicare una Pescara diversa, più inclusiva, più verde, più attenta all’interesse pubblico”.