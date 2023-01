Morte Juan Carrito, Sottanelli (Terzo polo) chiede al governo interventi per la sicurezza sulle strade dei parchi

Il deputato abruzzese Giulio Cesare Sottanelli (Azione-Italia Viva) ha depositato un'interrogazione parlamentare ai ministri dei trasporti e dell'ambiente Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin “al fine di mettere in luce problematiche sulla sicurezza degli animali a rischio di estinzione presenti all'interno dei Parci di tutta Italia a partire dalla cattiva gestione dei rifiuti che per gli orsi diventano un'opportunità di sfamarsi, ma che al contempo li espone al pericolo incidenti”.

Un'interrogazione che arriva dopo quanto avvenuto sulla statale 17 di Castel Di Sangro dove a morire a seguito di un'investimento è stato l'orso Juan Carrito, divenuto nei suoi pochi anni di vita un vero simbolo per il territroio. “La sua scomparsa – dichiara Sottanelli - deve farci riflettere bene sulla difficoltà di far coesistere traffico stradale e fauna protetta all’interno dei Parchi nazionali”.

Il deputato ricorda quindi come ogni anno mediamente muoiano “per cause umani, accidentali o illegali, due esemplari di orsi bruni marsicani: questa tendenza, opposta rispetto all’impegno preso in accordo con l’unione europea di raddoppiare il numero di esemplari entro il 2050, potrebbe determinare la perdita della sottospecie con gravissimo ed irreparabile danno per la biodiversità a livello globale. Proprio a tal fine il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Wwf Italia e l'associazione Salviamo l'orso, da anni curano interventi specifici per scongiurare questo rischio”, aggiunge.

Tutto questo però non basta, prosegue Sottanelli. “Abbiamo bisogno che il governo stanzi maggiori risorse per evitare che le strade che attraversano i Parchi nazionali rappresentino un rischio per l'incolumità degli automobilisti e la vita della fauna selvatica, attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati ed innovativi come i dissuasori acustici luminosi come 'DAL LoRa', dissuasore acustico luminoso in Mp3 con trasmissione via radio long rang”, conclude il deputato ribadendo il perché della sua interrogazione.