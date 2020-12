Trasporti locali, la deputata Torto (M5s): "25 milioni di euro per la mobilità sostenibile di Pescara"

Venticinque miloni di euro in arrivo per Pescara per i trasporti locali.

È quanto fa sapere la deputata Daniela Torto del M5s che annuncia il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale che prevede l’erogazione di 1,150 miliardi di euro per tutti i Comuni sopra i 100mila abitanti.

Fondi per l'attuazione dei piani sulla mobilità sostenibile dal 2019 al 2033.

Per la città di Pescara parliamo di risorse pari a quasi 25 milioni di euro. «Con questo parere favorevole si porta a compimento l’attuazione del piano nazionale strategico della mobilità sostenibile», dice l'onorevole pentastellata, «con le risorse Regioni ed Enti locali potranno acquistare e rinnovare il parco bus, soprattutto ad alimentazione sostenibile e archiviare la stagione dei bus obsoleti e altamente inquinanti. Si migliora la qualità dell’aria e l’efficienza del servizio per i cittadini».

Questo quanto poi aggiunge la Torto: «La promozione di una mobilità ecosostenibile con risorse pari a 24.737.033,00 per la città di Pescara consentirà non solo di ridurre le emissioni nocive e il superamento dei livelli di particolato nell’aria ma anche di rilanciare la produzione e l’occupazione nella filiera industriale degli autobus. Il trasporto pubblico locale è uno dei settori che più ha pagato il prezzo della pandemia, con queste risorse puntiamo a una riforma complessiva del settore e a uno sviluppo sostenibile per le città».