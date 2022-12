Quello della discarica dell'ex svincolo della circonvallazione a San Silvestro diventa un caso politico e finisce in consiglio comunale

“Spiace dover smentire nuovamente il consigliere Cristian Orta sulla vicenda della discarica abusiva tra via Luciani e il cimitero di San Silvestro. Come già dimostrato a settembre, il Comune di Pescara non ha mosso un dito dopo le denunce pubbliche di cittadini e mass media, ed il sindaco ha firmato l’ordinanza solo il 20 settembre, ovvero dopo il sequestro dell’area e su precisa richiesta della Procura della Repubblica. Nulla è stato fatto prima dell’intervento dei Carabinieri Forestali scaturito dalla denuncia del consigliere regionale Antonio Blasioli”.

E' diventato un vero caso politico quello della discarica scoperta sull'ex svincolo della circonvallazione a San Silvestro sequestrata a settembre dai carabinieri forestali. A replicare al consigliere comunale di Fratelli d'Italia è il capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro con cui lo scontro c'era già stato quando arrivati i sigilli della forestale, l'esponente di maggioranza aveva parlato di un'ordinanza di sgombero già esistente su cui proprio Giampietro si era espresso per smentire.

Il resto della vicenda, denunciata a IlPescara prima che tutto il caos si sollevasse da una residente, è cronaca degli ultimi giorni con l'area ora dissequestrata che vede due indagati e sulla quale la bonifica è in corso.

“A questo punto la giunta Masci deve spiegare perché è rimasta immobile nonostante la gravità della situazione fosse di dominio pubblico”, conclude Giampietro annunciando una interrogazione in consiglio comunale “per conoscere i motivi di questa inerzia, perché non possono essere i cittadini a pagare le inefficienze della giunta e la sua distanza sempre più netta dai pescaresi”.