Discarica a cielo aperto all'ex uscita dell'asse attrezzato di San Silvestro spiaggia, una residente: "È uno schifo" [FOTO]

È una vera discarica a cielo aperto quella che i residenti di San Silvestro spiaggia si trovano davanti ogni giorno. Non solo: una strada impraticabile dove pur volendoci camminare sarebbe impossibile farlo per gli innumerevoli preservativi di cui è disseminata.

A denunciarlo è una residente e la strada cui fa riferimento è l'ex uscita dell'asse attrezzato, all'altezza della rotatoria che incrocia via Luciani e via Monte Carmelo. Una strada non aperta alla viabilità dunque e che è ora diventata ricettacolo di rifiuti. A terra, come testimoniano le foto inviateci dalla donna, c'è di tutto: dai materassi ai mobili fino ai serbatoi.

"Prima - spiega la residente - era limitata da una sbarra, ma da quando l'hanno tolta è uno schifo assoluto”. Compito di pulire sarebbe però dell'Anas che, come confermano dal Comune, ha la competenza del tratto stradale. Sarebbe già stata allertata e dunque dovrebbe procedere in tempi brevi alla bonifica del luogo. Se ciò non dovesse avvenire, come previsto dall'ordinanza per le aree abbandonate, spiega il consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza Armando Foschi, a bonificare sarà Ambiente con della stessa a quanto pare è dell'Anas che sarebbe già stata avvisata e dovrebbe provvedere a breve allo sgombero. Se così non fosse a pulire sarà la società Ambiente, così come previsto dall'ordinanza per le aree abbandonate spiegano dal Comune, con i costi addebitati però all'Azienda nazionale.