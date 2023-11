L'assessore Carota sui locali di piazza dei Grue: nessuno sfratto per gli anziani, ma servono regole

“Non si tratta né di un centro sociale nel senso proprio della parola perché in tal caso rientrerebbe nelle attività previste nel Piano di zona approvato a dicembre in consiglio comunale, né di uno spazio assegnato al settore Patrimonio a seguito di bando”, ma nonostante questo c'è “la massima disponibilità e apertura dell'amministrazione nei confronti di questo gruppo di anziani le cui istanze sono approdate in commissione”.

A dichiaralo è l'assessore comunale al Patrimonio Maria Rita Carota intervenendo sulla vicenda del centro sociale anziani, che tale formalmente dunque non sarebbe, di piazza dei Grue i cui locali sono ora oggetto di un bando di assegnazione. A sollevare il problema parlando di rischio di “sfratto” dei 220 utenti che lo frequentano, è stato nei giorni scorsi il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro, presidente della commissione controllo e garanzia, che aveva portato la questione per voce degli stessi interessanti, nell'ultima seduta.

Non si tratterebbe dunque di “sfratto”, questa la replica di Carota, ma di una messa in regola di una situazione che ad oggi non lo sarebbe con la disponibilità, come detto, a far sì che gli anziani del quartiere che quegli spazi li frequentano dal 2011, possano averlo comunque come punto di riferimento.

Il bando dunque c'è perché “questo centro non rientra – spiega ancora Carota - non rientra tra le attività istituzionali del settore Politiche sociali e, perdipiù, l'occupazione di quei locali non risulta da alcun atto amministrativo. L'unico documento, emerso in commissione è quello a firma dell'allora presidente della circoscrizione Piernicola Teodoro, che nel 2011 disponeva l'affidamento gratuito dei locali agli anziani per un anno, salvo proroghe”.

“Quei locali sono stati inseriti nel bando insieme a tutti gli altri che intendiamo mettere a disposizione delle associazioni e gli attuali utilizzatori possono assolutamente partecipare, come tutte le altre associazioni, formulando una propria proposta per concorrere ad una assegnazione regolare – sottolinea riferendosi al bando presentato di recente da lei stessa -. La nostra apertura nei confronti degli anziani è totale e siamo ben lieti che vengano svolte delle attività in quella zona periferica, ma tutti i passaggi devono avvenire nel rispetto delle regole”, ribadisce.

Insomma la possibilità che il centro ad oggi non proprio tale, lo diventi con una vera e propria assegnazione anche perché il bando “prevede una priorità per chi occupa già gli spazi comunali ed è stato inserito anche l'abbattimento del canone per le categorie inserite nel regolamento per la gestione degli immobili comunali. Nessun mistero, poi – conclude Carota -, sulla decisione di inserire la sede di piazza dei Grue nell'avviso che scadrà il 5 dicembre, visto che se n'è già occupato il consiglio comunale, approvando i lotti da mettere a disposizione delle associazioni”.