A disposizione delle associazioni ci sono 32 immobili del patrimonio comunale, il bando

Importanti novità per le associazioni iscritte all’albo comunale per attività sociali, culturali, religiose, ambientali, di solidarietà e aggregative che sono attualmente in cerca di una sede: 32 immobili del patrimonio comunale potranno, infatti, essere affidati in concessione per cinque anni agli aventi diritto. Il bando per aggiudicarsi gli spazi scadrà il prossimo 5 dicembre e, nella valutazione delle candidature, le associazioni che si presenteranno in forma associata beneficeranno di una riduzione del canone del 65%. Lo ha annunciato l’assessore al patrimonio Maria Rita Carota ufficializzando la pubblicazione del bando.

“L’obiettivo - ha spiegato - è di dare una risposta efficace alle decine di associazioni attive sul territorio in attesa di una sede, ricordando che l’ultimo bando risale al 2018”. Tra gli immobili di proprietà comunale individuati tra quelli disponibili, alcuni sono giunti in scadenza dal bando del 2018 mentre altri sono stati assegnati in via provvisoria ad associazioni che ne hanno fatto richiesta nelle more del bando. Per poter partecipare all’avviso pubblico le associazioni dovranno avere sede legale od operativa a Pescara, essere iscritte all’albo comunale delle forme associative, avere un bilancio, non avere contenziosi in atto con il Comune né avere morosità nei confronti dell'Ente per la mancata corresponsione dei canoni o delle utenze, perché in caso contrario dovranno regolarizzare i pagamenti prima di partecipare.

“La redazione del bando ha effettivamente richiesto mesi – ha aggiunto l’assessore Carota – perché, ogni volta che eravamo pronti alla pubblicazione, arrivava una proposta importante per l’utilizzo di alcuni spazi in funzione dei progetti del Pnrr nel sociale, perché anche la gestione del patrimonio comunale nasce da un lavoro di squadra che interessa tutti i settori della pubblica amministrazione”.

I locali disponibili messi a bando sono: 11 lotti nell’ex sede della Circoscrizione in via Rubicone, ossia 3 situati al pianterreno e 8 al primo piano; 8 immobili in via Verdi, nella sede del mercato ittico all’ingrosso, tutti situati al primo piano della struttura; 1 immobile in via Paolucci, sempre nel fabbricato dell’ex mercato ittico; 2 immobili nell’ex scuola di via Tavo 248; 1 immobile nell’ex sede del quartiere in piazza dei Grue, piano rialzato, di 93,50 metri quadrati; 2 immobili al pianterreno dell’ex sede del quartiere in via Di Sotto; 1 immobile in via Pietro Nenni, locale situato all’interno di un fabbricato residenziale, di 50 metri quadrati; 4 immobili nell’ex scuola di strada delle Fornaci, al quartiere Zanni, al primo piano; due immobili nell’ex sede della Circoscrizione Castellamare in viale Bovio, al pianterreno.

“L’amministrazione comunale – ha detto la dirigente Federica Mansueti – ha voluto dare un contributo rilevante alla valorizzazione del patrimonio, e abbiamo rimesso dei paletti nella gestione dello stesso. Chi attualmente già occupa alcuni locali in via temporanea può partecipare all’avviso pubblico; ogni associazione può candidarsi all’assegnazione di più spazi ed è obbligatorio un sopralluogo prima di protocollare l’istanza di partecipazione. Il 14 dicembre ci sarà la prima seduta della Commissione per verificare l’esatta quantità delle istanze ricevute, ma la chiusura delle procedure del bando e l’individuazione degli assegnatari richiederà almeno 4 mesi di tempo per stilare la graduatoria definitiva”.