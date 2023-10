Caro-mense, Giampietro (Pd): "Ora che il servizio è aggiudicato, l'amministrazione risponda alle famiglie"

Oltre 2mila firme raccolte dai genitori contro il caro-mense e ora che l'aggiudicazione del bando per il servizio c'è stata il capogruppo del Partito democratico Piero Giampietro torna a incalzare l'amministrazione sulla rimodulazione delle tariffe. “Ora che il Comune ha aggiudicato il servizio di refezione scolastica al nuovo raggruppamento di imprese che dal 1 gennaio 2024 prenderanno il posto della ‘Serenissima Ristorazione’, la giunta Masci ha il dovere di dare una risposta alle famiglie sul caro-mense”, dichiara Giampietro che in qualità di presidente convocò la commissione straordinaria di controllo e garanzia alla presenza dell'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli e i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie della città.

La nuova gestione del servizio con le nuove tariffe partirà a gennaio 2024 e ad oggi, incalza Giampietro, “in migliaia sono in attesa di sapere se a gennaio, ovvero fra poche settimane, scatterà o meno l’esplosione dei costi decisa a tavolino dal centrodestra. E visto che il bilancio 2024 del Comune è in fase di redazione, la giunta sia trasparente nel comunicare le decisioni che sta assumendo”.

“Nella seduta della commissione controllo e garanzia che ho convocato il 25 settembre scorso sull’argomento, la giunta si è impegnata a cercare una soluzione – sottolinea Giampietro, che si sta battendo per una riduzione assieme agli altri consiglieri di centrosinistra Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli – e visto che le nuove tariffe partiranno a gennaio, è necessario che le risposte arrivino in tempi ragionevoli”.

“Con la tariffazione decisa dal centrodestra, che noi contestiamo dall’inizio, un pasto a tariffa ridotta passerà da 1,85 euro a 3 euro, mentre la tariffa intera passerà da 3,71 euro a 6 euro. Prezzi altissimi per una mensa della scuola pubblica dell’obbligo. La riduzione del 15 per cento per la fascia Isee fra i 12 e i 18 mila euro è evidentemente insufficiente, per non parlare delle famiglie con Isee oltre i 18 mila euro per le quali vengono eliminate tutte le agevolazioni: il centrodestra pescarese considera ricca una famiglia con due stipendi medio-bassi e una casa su cui pagare il mutuo”, torna a ribadire il capogruppo.

“Le famiglie, alle prese con un’inflazione galoppante, devono avere una risposta, e un Comune moderno deve fare delle scelte precise, agevolando l’accesso al servizio mense nelle scuole dell’obbligo. Dichiarare invece, come hanno fatto sindaco e assessore – conclude -, che una famiglia che non ha figli a scuola non deve contribuire con le proprie tasse al mantenimento di quel servizio vuol dire annunciare lo smantellamento di tutti i servizi pubblici”.

Sul tema aggiudicazione anticipato da IlPescara, è intervenuto anche Santilli che ha assicurato che soluzioni si stanno valutando e non appena si troverà la quadra saranno date tutte le informazioni del caso. Intanto la mobilitazione dei genitori continua: le firme contro l’aumento delle tariffe, raccolte sia online sia con i modelli cartacei, hanno superato quota 2 mila.