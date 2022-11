La Regione valuta interventi contro il caro bollette, Sospiri: "Pronti a fare la nostra parte"

Sul caro bollette che si sta abbattendo su famiglie e imprese la Regione “farà la sua parte”. A dichiaralo è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ritiene un “segnale importante e doveroso” quello del governo che proprio oggi dovrebbe approvare un decreto di contrasto ai rincari intervenendo anche sul prezzo dell'energia.

Decreto che se approvato, metterebbe in circolo risorse importanti. Se tuttavia quelle nazionali “dovessero lasciare 'scoperti' settori delicati per l'economia abruzzese o servissero maggiori sostegni alle famiglie il consiglio regionale si farà promotore di una manovra di riprogrammazione dei fondi regionali”. A dichiararlo sono il presidente stesso e il vicepresidente vicario Roberto Santangelo che sul tema ieri hanno ascolato in conferenza dei capigruppo i dirigenti della giunta e l'assessore alle politiche energetiche Nicola Campitelli. Proprio quest'ultimo, fa sapere Sospiri, ha reso nota l'esistenza di un bando pronto per essere pubblicato “per incentivare - spiega - gli investimenti delle imprese nel settore delle energie rinnovabili. Ulteriori 600mila euro saranno destinati alle associazioni sportive, con particolare attenzione ai gestori di piscine, per mallevare i costi dell'energia elettrica”.