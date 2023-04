Dalla cybersecurity alla robotica, il Comune cerca partner per la transizione digitale: c'è il bando per creare una long-list

Il Comune di Pescara cerca partner di Itc (Information and comunication technology-Tecnologia dell'informazione e della comunicazione). Pubblicato sul sito dell'ente il bando per acquisire le manifestazioni di interesse al fine di creare una long-list di potenziali partner per la partecipazione a progetti che si muovono in questo ambito in partenariato o in collaborazione con l'ente.

L'obiettivo è avere una squadra di professionisti capaci di accompagnare il territorio nella transizione digitale recependo grazie ai bandi i fondi nazionali ed europei necessari a realizzare i progetti che si intendono mettere in campo. A promuovere l'iniziativa è l’assessorato all’innovazione tecnologica e digitale coordinato da Eugenio Seccia che cerca dunque collaborazioni nell'ambito della cybersecurity, della IoT (Internet of Things), dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo applicativi, della blockchain, della robotica, della videosorveglianza, dell'edge computing e delle tecnologie quantistiche.

“La Cooperazione territoriale europea (Cte ) rappresenta oggi un modello di governance che ha già realizzato, e promette ancora per il futuro, ricadute a livello locale grazie a una rete di collaborazione e di scambio delle esperienze fra territori simili – si legge in una nota del Comune -. Nel periodo di programmazione appena concluso (2014-2020), la Cte ha offerto numerose opportunità e Pescara non vuole essere da meno, ma per questo è necessario, meglio dire indispensabile, farsi trovare pronti a mettere in campo progettualità al passo con le sfide che la stessa agenda europea pone davanti alle pubbliche amministrazioni”.

I progetti per cui si cercano le collaborazioni riguarderanno dunque l’agricoltura sostenibile, l’efficientamento energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’implementazione del trasporto sostenibile, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, la formazione e internazionalizzazione delle imprese, la lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, le forme di economia circolare particolarmente riferite alla gestione del ciclo dei rifiuti, la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per finalità turistiche.

“Un insieme di ambiti che però – sottolinea ancora l'ente - non possono prescindere dalla comune cornice della tecnologia digitale che è la leva evidente per l’implementazione delle performances. In questa direzione il Comune di Pescara - con l’assessorato all’innovazione tecnologica e digitale coordinato da Eugenio Seccia - ha inteso dar vita, sulla scia del progetto Cte del Mise (ministero dello sviluppo economico)”.

“Il Comune – spiega Seccia - vuole avere in caldo una long-list per presentare progetti sull’innovazione e avere quindi pronto all’uso un elenco, aggiornato di continuo, di partner qualificati per procedere con rapidità a stilare proposte tecniche e progetti che possano cogliere in modalità efficiente le occasioni che si manifestano tramite bandi e programmi nazionali ed europei. In questo senso possiamo inoltre valorizzare anche le realtà d’impresa e professionali abruzzesi che sono presenti e che hanno già dimostrato nel settore Ict, in Italia e all’estero, di essere altamente competitive. Insomma oggi tutto si gioca sulla qualità e sulla velocità delle progettazioni e come Comune vogliamo essere all’altezza. In questo caso – aggiunge - l’assessorato che rappresento ha voluto puntare sullo sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi pubblici di specifico interesse nell’ambito delle tecnologie e della transizione digitale e la logica del partenariato è ritenuta un valore aggiunto in ottica comunitaria”.

La documentazione per rispondere all'avviso deve essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.pescara.it – Settore transizione digitale e demografici con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione a progetti in partenariato con il comune di Pescara in ambito Ict”.