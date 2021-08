Il ministero dell’istruzione ha stabilito quanti fondi destinare agli Enti locali della nostra regione in materia di edilizia leggera e affitto di spazi per la dad

Assegnati all'Abruzzo oltre 13,9 milioni per l’edilizia leggera e l’affitto di spazi per la didattica. Il ministero dell’istruzione ha stabilito quanti fondi destinare agli Enti locali della nostra regione: sono dunque in arrivo 13.915.756,84 euro per un totale di 110 interventi.

Pubblicate le graduatorie, verrà data la priorità agli interventi dove ci sono classi più affollate. Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che ha parlato di “un altro importante tassello per il rientro in sicurezza”. La graduatoria è disponibile qui: https://www.istruzione.it/ edilizia_scolastica/fin-fondi- ed_sc_avvio_as_21_22.shtml.