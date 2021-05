La pescarese Valeria D'Ercole ai "Soliti Ignoti" su Rai 1 salta la corda come Rocky Balboa [VIDEO]

Valeria D'Ercole, ragazza di 28 anni di Pescara, è stata una degli 8 "Soliti Ignoti" del programma di Rai 1 condotto da Amadeus nella puntata di ieri, giovedì 28 maggio.

La 28enne pescarese era la quarta ignota dell'indagine condotta da Daniele Liotti.

Visto il suo inequivobile abbigliamento non è stato difficile per Liotti associare la nostra Valeria a "salta la corda come Rocky Balboa". L'identità, del valore di 3 mila euro, è stata ovviamente indovinata dal noto attore protagonista di "Un passo al cielo".

Poi la nostra concittadina ha spiegato la sua attività di fitness influncer con la condivisione sui social di video sportivi e non è mancata un'esibizione con il salto della corda, che ha ricordato come sia una vera disciplina tramite la quale allenarsi, ricevendo i complimenti sia da parte di Amadeus che di Liotti. Poi Valeria è tornata protagonista anche nel finale della puntata quando Liotti ha indicato lei come sorella del parente misterioso, sbagliando però la scelta.

Per rivedere la puntata andata in onda ieri sera basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2021/05/Soliti-Ignoti---Il-Ritorno---Puntata-del-20052021-2d0eabcf-9abd-45b6-9ad3-14f158656e72.html