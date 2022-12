Tiboni (Premi Flaiano) attacca la Regione per i contributi alla cultura: "Fondi a pioggia senza bando, servono chiarimenti"

Critiche e dubbi sollevati da Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, in merito all'assegnazione dei fondi, da parte della giunta regionale, per il comparto cultura. La Tiboni, in particolare, contesta la mancanza di bandi o avvisi per diverse somme, anche importanti, assegnate per alcuni eventi:

"Ancora una volta, i finanziamenti a pioggia alla Cultura erogati dalla Regione, sono spiazzanti e meriterebbero un chiarimento, se non altro per rispetto a chi opera nel settore e che, per ottenere finanziamenti, deve partecipare obbligatoriamente, come è giusto che sia, ai bandi e/o agli avvisi, che rappresentano l'unica modalità equa e in grado di valutare la qualità del prodotto culturale offerto. Purtroppo questa mattina la notizia che, senza alcuna partecipazione a bandi e/o avvisi saranno erogati: al Premio Giornalistico Russo 15.000,00 euro; alla Giostra Cavalleresca di Sulmona 25.000,00 euro; al Festival del Carciofo di Cupello 20.000,00 euro; al Premio Pigro - Ivan Graziani 30.000,00 euro, ed altri contributi a pioggia che non sto ad elencare, meriterebbe una spiegazione."

I Premi Flaiano, spiega la Tiboni, ricevono il contributo solo partecipando alla legge 55/2013 così come tante altre realtà culturali che passano da quella legge o altre:

"I soggetti che operano nel settore culturale hanno diritto ad avere un trattamento che si basi su qualità, innovatività, capacità realizzativa,modernità, ricaduta economica e tanti altri principi che sono stati peraltro inseriti nel progetto di legge del sistema culturale della Regione Abruzzo, ma che questa notte, sembrerebbero essere stati disattesi."