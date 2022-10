Marco Bocci, Leo Gullotta e Daniele Pecci tra i protagonisti della stagione teatrale di Città Sant'Angelo

Tutto pronto a Città Sant'Angelo per la nuova stagione teatrale nel teatro comunale.

Il 2022, in occasione dei 20 anni dalla sua ristrutturazione, «Città Sant'Angelo è orgogliosa di poter inaugurare una florida stagione teatrale per garantire un'offerta culturale eccezionale ai propri cittadini», si legge in una nota.

«L’amministrazione comunale», fanno sapere dal Comune, «è infatti molto attenta alla crescita culturale e alla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a eventi storici, letterali e musicali, ma anche alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale, dello sviluppo territoriale, del turismo e dell’aggregazione giovanile. In sede di giunta comunale è stata incaricata la società Stefano Francioni Produzioni srl, corrente in Pescara, di occuparsi della direzione artistica, dell’organizzazione e del coordinamento degli spettacoli teatrali. Il calendario previsto per i prossimi mesi sarà ricco e variegato e attirerà l'attenzione non solo di tutta la comunità, ma anche di tutta la regione».

Queste alcune anticipazioni relative ad alcuni appuntamenti di quella che sarà la programmazione: Marco Bocci "Lo Zingaro", Paola Turci "Mi amerò lo stesso", Leo Gullotta "In ogni vita la pioggia deve cadere", Vincenzo Olivieri "Ante Virus", Daniele Pecci "Divagazioni e Delizie" e Claudio Casadio “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi”.

Il vicesindaco Lucia Travaglini dichiara: «La programmazione del teatro comunale si arricchisce tramite una stagione di prosa che includerà attori di grande richiamo e che si aggiungerà ai momenti di altissimo livello della stagione concertistica diretta dalla Fondazione Polidoro a cura del maestro Alessandro Mazzocchetti. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di valorizzare sempre più il nostro teatro comunale, trasformandone le potenzialità in concrete occasioni di momenti di arte e cultura, che possano portare tanti visitatori a conoscere Città Sant’Angelo, per suo tramite».

Così il sindaco Matteo Perazzetti: «I temi della valorizzazione del patrimonio culturale e della sensibilizzazione dei cittadini rispetto agli eventi che lo celebrano sono da sempre tra gli interessi centrali per l’Amministrazione. Inoltre la promozione di tali eventi gioveranno sicuramente a quello che è il turismo del nostro Borgo, basato sulla costante tutela della memoria e dei valori umani. Crediamo molto in questa nuova stagione di prosa, che andrà ad affiancarsi a quella concertistica, contribuendo ad un innalzamento del livello dei contenuti di fruizione e delle occasioni di socialità offerti ai nostri cittadini».