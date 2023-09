In passerella all'Aurum gli abiti Dannunziani in ricordo del Vate [FOTO]

Sfilata di moda con gli abiti di Gabriele d'Annunzio e non solo in passerella all'Aurum di Pescara.

L'iniziativa in ricordo del Vate si è tenuta nella sala Europa nell'ambito della quinta edizione del Festival Dannunziano.

A organizzare la manifestazione sono stati il consiglio regionale e il Comune di Pescara.

In passerella i vestiti originali del Vate e quelli di alcune delle più famose donne, come Eleonora Duse, Giuseppina Mancini, e Barbara Leone, frequentate nel corso della sua vita. La voce narrante è stata quella dell'attrice e regista Franca Minnucci che tramite corsi e ricorsi storici ha illustrato ai presenti le peculiarità degli abiti d'epoca, gentilmente messi a disposizione dalla Brioni Roman Style di Penne. Così con le coreografie di Chiara Di Cintio e le selezioni musicali di Marco Corneli hanno sfilato alcune delle finaliste del 47esimo concorso di Miss Adriatico, l'unico nel settore moda a essere patrocinato ufficialmente dal consiglio regionale, come Silvia Severo, la vincitrice, Asia Domenicone, Alisia Strugaro, Giorgia Martinelli, Jasmin Moukrim, Alessia Longoverde, Shasa Cappellari, Siria Buccella e Barbara Di Marco mentre la parte di Gabriele d'Annunzio è stata interpretata molto bene da un noto operatore turistico come Julian Delfino. Ospiti graditi della originale iniziativa sono stati il vincitore del Festival della Melodia, Maurizio Tocco e una delle ambasciatrici della canzone italiana nel mondo come Anna Rosini. «È stato bello raccontare altri aspetti e aneddoti della vita del Vate», dice Franca Minnucci, una delle studiose più accreditate del settore a livello nazionale, «per una manifestazione che andrebbe sicuramente ripetuta in futuro».