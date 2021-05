Prima selezione dei libri partecipanti al 48° Premio Internazionale Flaiano di narrativa

Mai come quest'anno la partecipazione è stata enorme, con 64 autori scelti dalle case editrici italiane

La giuria tecnica del Premio Internazionale Flaiano di narrativa, sezione over e sezione under 35, composta da Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Raffaello Palumbo Mosca, Raffaele Manica, Fabio Bacà e Maria Rosaria La Morgia, ha operato la prima selezione di libri che concorrerà alle terne finali delle due sezioni, i cui vincitori saranno scelti dalle giurie popolari dei 100 lettori. Mai come quest'anno la partecipazione è stata enorme, con 64 autori scelti dalle case editrici italiane. Dice Renato Minore:

"Non è stato facile arrivare a una prima scelta, perchè la qualità dei libri pervenuti è altissima, ancor più difficile sarà scegliere le terne finaliste. Anche la partecipazione dei giovani autori under 35 è stata importante dal punto di vista qualitativo a riprova che il nostro paese ha una considerevole tradizione letteraria".

Sezione over 35, accedono alla selezione finale:

- La felicità degli altri di Carmen Pellegrino. La Nave di Teseo

- Adesso che sei qui di Mariapia Veladiano. Guanda

- Io sono Gesù di Giosuè Calaciura. Sellerio

- Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro. Nutrimenti

- Desideri deviati. Amore e ragione di Edoardo Albinati. Rizzoli

- Un'amicizia di Silvia Avallone. Rizzoli

- Quel Maledetto Vronskij di Claudio Piersanti. Rizzoli

- La cartomante di Fellini di Marina Ceratto Boratto. Baldini + Castoldi

- Beati gli inquieti di Stefano Redaelli. Neo Edizioni

- Sanpa Madre amorosa e crudele di Fabio Cantelli Anibaldi. Giunti

- Vita breve di un domatore di belve di Daniele Santero. Elliot

- La strada del mare di Antonio Pennacchi. Mondadori

- Odio di Daniele Rielli. Mondadori

- Specchio a tre ante di Annella Prisco. Guida editori

- Tempesta madre di Gianni Sulla. Einaudi

Sezione Under 35, accedono alla selezione finale:

- Noi non abbiamo colpa di Marta Zura-Puntaroni. Minimum fax

- Le cose di Benni di Gianmarco Perale. Rizzoli

- Blu di Giorgia Tribuiani. Fazi Editore

- Adorazione di Alice Urciuolo. 66thand2nd

- Lingua madre di Maddalena Fingerle. Italo Svevo

- Ciò che nel silenzio non tace di Martina Merletti. Einaudi