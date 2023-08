Poesie dialettali anche dal Canada per la seconda edizione del concorso ideato a Scafa: 25 quelle in gara

Poesie in dialetto abruzzese anche dal Canada per la seconda edizione del concorso organizzato dal Comune di Scafa guidato dal sindaco Giordano di Fiore e in particolare dall'assessorato alla cultura guidato da Dina D'Alfonso. Il 19 agosto alle 21 in piazza Matteotti si terrà la serata conclusiva con la declamazione delle 25 poesie in lizza e la premiazione dei primi tre classificati del concorso nato nel ricordo dei poeti scafesi Giuseppe Tontodonati e Arnaldo De Amicis.

Sarà la giuria qualificata a decidere quali saranno i componimenti più meritevoli cui andrà la targa di vincitori dell'edizione 2023. Ne fanno parte la dirigente scolastica di Penne Angela Pizzi, la dirigente scolastica di Scafa Daniela D'Alimonte, il poeta e scrittore Valerio Di Paolo, gli insegnanti in pensione Tina Cavallaro e Maria Pia Astrologo e il parroco di Scafa che è anche teologo e insegnante Don Antonello Graziosi. Nel 2022 a trionfare è stato Luigi Olivieri con "A nu giuinottu de mo" poesia di dialetto aquilano; il secondo posto lo ha invece conquistato Secondo posto "A pà" di Marina Di Rupo; terza classificata la poesia "Casetta me" di Maria Teresa di Scipio.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato. Ospiti d'onore della serata i figli dei due poeti cui la città ha voluto dedicare questo premio che, sebbene alla seconda edizione, raccoglie sempre più ampi consensi come dimostra l'arrivo di poesie in dialetto abruzzese da oltreoceano: la testimonianza del forte legame che anche chi va via mantiene con la sua terra d'origine. A presentare la serata sarà Benedetta Pisano.