La scrittrice pescarese Luna Canino Del Prete tra le finaliste del concorso "Puglia quante storie 6" [FOTO]

Con il racconto “La calza dei morti” l'autrice pescarese Luna Canino Del Prete è stata tra le finaliste del concorso “Puglia quante Storie 6” tenutosi nel corso di “AperiPrima” il 6 agosto all'Icaro Space di Lecce, sede e centro polifunzionale della casa editrice pugliese I Libri di Icaro che ha organizzato l'incontro.

Ideato e promosso da Maurizio e Giorgia Meo nel 2012 come “Salento Quante Storie”, il concorso indetto da Icaro ha come requisito l'ambientazione in Puglia e la particolarità di decretare il vincitore attraverso il voto dei lettori.

A lei, come agli altri dieci autori che hanno visto inserito nel volume “Puglia quante storie 6”, è stato consegnato il diploma di partecipazione. Oltre che a Del Prete questi son andati anche ad Antonella Tamiano, “Il richiamo del Salento”, Maurizio De Campora, “Il soldato inglese”, Eva Zappimbulso, “Hai tutto qui”, Monica Tusconi, “La meta di Peppino”, Luisa Di Francesco, “Nata femmina”, Antonella Miccoli, “Spaccato di una storia qualunque”, Remo Urso, “L’esploratore”, Francesco Paolo Maria Pasanisi, “Malacarni”, Francesca Leoci, “In viaggio sul treno della vita”.

Nel corso della serata sono state anche premiate le prime tre classificate di "Puglia quante storie 5" e cioè Maria Grazia Spagnolo con “Lo scirocco è una cosa seria”, Antonella Daloiso con “L'amore all'improvviso” e Francesca Galante con “Pi Greco”.

Alla vincitrice assoluta verrà fatto dono, inoltre, del dipinto "Infinity" dell'artista Antonio Fasano, di recente in mostra nel palazzo marchesale di Galatone con la sua personale di pittura.