Tiboni (Premi Flaiano) sul video promozionale dell'Abruzzo alla Bit: "Manca il patrimonio culturale"

«A tenere testa alle dichiarazioni post Bit di Milano non è semplice, perchè l'Abruzzo sembrerebbe venirne fuori come una regione dove il turista può mangiare, bere, andare in bicicletta, mare e montagne, cammini e percorsi».

Così esordisce Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano, nel commentare la presenza della nostra regione alla recente Bit di Milano.



«Ma il turismo non riesce in Abruzzo a essere coniugato con la cultura, con la calamita che il patrimonio culturale abruzzese può costituire per il turismo regionale», prosegue la Tiboni, «un patrimonio storico, artistico e architettonico meritava maggiore attenzione promozionale sottobraccio al turismo, il patrimonio culturale e le potenzialità turistiche, una equazione felice e fortunata per la richezza che possiede l'Abruzzo. Lo sviluppo turistico passa anche attraverso la cultura ed il patrimonio culturale. Forse qualcosa nella promozione Abruzzo deve essere rivista».