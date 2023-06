Arrivano a Pescara le reliquie di Suor Bernadette

La comunità cattolica della nostra città vivrà un momento di particolare fede e devozione i prossimi 28 e 29 giugno, quando le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, segno di speranza e conforto per tutti i malati, saranno ospitate dall'Arcidiocesi di Pescara-Penne nella chiesa della Regina della Pace, in via Raffaello, dove sosteranno per due giorni.

La reliquia arriverà mercoledì 28 giugno alle ore 17, poi ci sarà il rosario animato dai ragazzi dell'Unitalsi cui seguirà la Santa Messa. La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 21, per poi riaprire i battenti la mattina successiva alle ore 7,30. Si potrà accedere al luogo che ospiterà le spoglie di Santa Bernadette liberamente e gratuitamente fino ad esaurimento posti. Giovedì 29 giugno ci saranno due Messe (alle ore 8 e alle ore 11), mentre alle ore 19 si terrà una Messa solenne. Le reliquie verranno infine traslate nella parrocchia di San Gabriele, a San Donato.

Quest’anno ricorrono il 179esimo anniversario della nascita e il 144esimo della morte della giovane pastorella Bernadette Soubirous (7 gennaio 1844-16 aprile 1879). Per celebrare gli anniversari, il Santuario di Nostra Signora di Lourdes ha proposto la peregrinatio delle reliquie della Santa che già in passato sono state in Italia, ad esempio in Puglia, Calabria e Romagna. Per l'Abruzzo, tuttavia, si tratta della prima volta.

Mentre numerosi pellegrini si recano abitualmente a Lourdes per venerare la Vergine Maria apparsa alla fanciulla Bernardette per la prima volta l’11 febbraio 1858, questa volta le reliquie della Santa, composte da un frammento del suo corpo, saranno presenti direttamente a Pescara. La pastorella francese fu beatificata nel 1925 e canonizzata l’8 dicembre 1933. La reliquia si trova riposta in una teca e richiama al valore della malattia cristianamente vissuta e al servizio fraterno e generoso nelle periferie del mondo, in particolare nelle situazioni di sofferenza.