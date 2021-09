"Un raggio di sole per il volontariato" in piazza Salotto dal 10 al 12 settembre

Si chiama "Un raggio di sole per il volontariato" ed è la manifestazione in programma in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara da oggi, venerdì 10 a domenica 12 settembre.

A organizzare l'evento l'associazione Lige e la guardia civile ambientale.

Questo il programma: esposizione di autovetture e moto storiche d'epoca; gazebo della guardia civile ambientale per la vendita promozionale a scopo benefico di gadget, magliette, palloni in cuoio e vari prodotti; esposizione e vendita di libri di poesie; esposizione della Scarponi, azienda produttrice di moto elettriche; posto medico avanzato a cura della Odv Life Pescara per la giornata dell'ipertensione arteriosa (domenica); allestimento della Sam protezione civile, dimostrazioni di pronto intervento e uso del defibrillatore.

Gli orari di apertura: venerdì 10 settembre dalle ore 16 alle 24, sabato 11 settembre dalle ore 10:30 alle 24, domenica 12 settembre dalle ore 10 alle 24.