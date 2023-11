Multidisciplinarità, intelligenza artificiale e rispetto dell'etica: ecco il Premio Medicina Italia 2023

Si è parlato di multidisciplinarità, del rispetto dell'etica, delle nuove e sofisticate tecnologie fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, nell'edizione 2023 del "Premio Medicina Italia" andato in scena nella sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara. Ad aprire i lavori è stato il ricercatore della Tufts University di Boston Pio Conti, immunologo internazionale di origini abruzzesi e ricercatore più citato per i suoi lavori nel periodo del Covid.

Una domenica mattina speciale per un interessante evento organizzato dalla mutua "Abruzzese Salute" della Bcc di Cappelle sul Tavo, con il supporto logistico dell'agenzia "Promozione Spettacoli" di Montesilvano, e il patrocinio dell'amministrazione provinciale. In rapida successione sono state premiate quattro eccellenze di specifici settori della sanità italiana. Preziosi riconoscimenti ad alcuni professionisti che si sono fatti conoscere nei diversi settori di competenza, e che si sono distinti meritatamente come Federico Maspes, presidente della Fondazione Hopen e responsabile di radiologia dell'European Hospital (Roma), Francesca Faravelli per la genetica medica (Gaslini di Genova), Cristina Mecucci per l'ematologia (Perugia) e Felice Giuliante per la chirurgia epato-biliare (Policlinico Gemelli di Roma).

Nel corso della cerimonia è stato consegnato a Guido Morgese della pediatria di Siena, e vecchia conoscenza dell'università "D'Annunzio" di Chieti, il premio alla carriera. La manifestazione è stata presentata dal giornalista Paolo Castignani, coadiuvato per la consegna dei premi dalla Miss Adriatico 2023 Silvia Severo. A premiare, tra gli altri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il rettore dell'università "D'Annunzio" Chieti-Pescara Liborio Stuppia, e i suoi predecessori Carmine Di Ilio e Uberto Crescenti, il presidente della Bcc Abruzzese Michele Borgia e il direttore di "Abruzzese Salute" Gianfranco Di Campli.

Due ore intense e ricche di emozioni, con il rettore dell'università Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, che nel suo intervento ha ricordato la studentessa 21enne di medicina Federica Pizzuto, tragicamente scomparsa a Pescara in un incidente stradale, e l'attrice Franca Minnucci che ha concluso i lavori recitando la poesia de "I Pastori" di Gabriele D'Annunzio. "Una manifestazione che cresce di anno in anno con personaggi di indiscusso lignaggio - ha tenuto e precisare Carmine Di Ilio del comitato scientifico del premio - un'iniziativa che ormai guarda anche fuori dai confini nazionali".