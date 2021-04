Tiboni: "Grande partecipazione di case editrici al 48° Premio Flaiano di Narrativa"

La presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Tiboni, fa sapere che è stata grande la partecipazione delle case editrici al 48° Premio Flaiano di Narrativa, la cui finale si terrà quest'estate: "Da decenni - scrive la Tiboni in una nota - i Premi Flaiano di narrativa sono un appuntamento per le case editrici che vi concorrono numerose, ma quest'anno, straordinaria è stata la partecipazione con i loro grandi autori e giovani autori alla 48 edizione nelle sue due sezioni: over e under 35 anni. Hanno partecipato al bando sessanta autori a dimostrazione della vivacità del mondo dell'editoria italiana".

E ancora: "Importantissima è la qualità e la novità delle proposte ricevute nonostante l'anno non facile a causa dell'emergenza sanitaria. I Premi Flaiano, come tutti i grandi premi letterari italiani, sono riusciti a non fermare la cultura e la lettura, confermandone l'edizione". Sarà poi la giuria tecnica a indicare la terna finalista delle due sezioni. La seconda fase della competizione, annuncia la Tiboni, "vedrà impegnate le due giurie popolari composte da cento lettori ciascuna, che con la loro votazione nella serata del 3 luglio, decreteranno i vincitori. Un grande risultato per l'organizzazione dei Premi", conclude.