Parata di stelle alla serata finale del Flaiano: Albanese, Tornatore e Accorsi

Antonio Albanese, Ennio Tornatore, Stefano Accorsi. Sono tre dei grandi nomi che quest'anno riceveranno il Pegaso d'Oro il 3 luglio al Teatro d'Annunzio in occasione della 49esima edizione dei Premi internazionali Flaiano. Ad annunciarlo è stata la presidente della fondazione che ha reso noti anche tutti gli altri vincitori della sezione cinema, teatro, televisione e giornalismo.

Ad Antonio Albanese è stato assegnato il Premio Flaiano come miglior interprete maschile per il film “Come un gatto in tangenziale ritorno a coccia di morto”, film campione d'incassi. Un premio che gli viene assegnato anche per i tanti grandi personaggi che ha saputo creare ed entrati a pieno titolo nell'immaginario popolare come Alex Drastico e Cettola Qualunque. Premio per il miglior interprete a Stefano Accorsi per "Marylin ha gli occhi neri", ma anche per tutta la sua produzione e per la versatilità dimostrata tra cinema, teatro e ora anche fiction. Quindi Giuseppe Tornatore cui va il Flaiano per la miglior regia per il documentario con “Ennio” grande omaggio del registra ad un altro grande maestro: Ennio Morricone. Tra i volti noti al grande pubblico anche Edoardo Leo, premiato come attore più in ascesa per la regia di “Lasciarsi un giorno a Roma” e “Luigi Proietti detto Gigi” e Fabrizio Bentivoglio, per la sezione televisione, per la miglior interpretazione per il miglior interprete maschile nella ministerie Monterossi.

Va invece a “L'Arminuta”, film tratto dall'omonimo libro dell'abruzzese Donatella Di Pietrantonio il Flaino per il miglior film. Grande omaggio per il teatro con il premio alla carriera a Pier Luigi Pizzi: 91 anni di cui oltre 50 dedicati alla crescita del teatro italiano e alla formazione dei giovani del nostro teatro, sottolinea Tiboni. Infine il grande omaggio a Ugo Tognazzi cui va il premio alla memoria che sarà ritirato dalla figlia Maria Sole.

I Premi Flaiano per il cinema:

- Antonoi Albanese, miglior interprete maschile "Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto"

- Stefano accorsi, migliori interprete in "Marilyn ha gli occhi neri" e per il complesso dell’opera perché come l’altro attore che citerò subito dopo quest’anno ha lavorato passando dal cinema, alla televisione al teatro

- Massimiliano Gallo per l'interpreteazione ne "Il silenzio grande"

- Giuseppe Tornatore, premio regia documentario "Ennio"

- Edoardo Leo, premio regia per "Lasciarsi un giorno a Roma", “Luigi Proietti detto Gigi”

- Bruno Oliviero e Valia Santella, permio miglior sceneggiatura per il film "Ariaferma"

- Massimo Cantini Parrini,, premio miglior costumi per "Cyrano"

- Ugo Tognazzi (premio omaggio alla memoria)

- L'Arminuta, miglior fillm

I Premi Flaiano per il teatro:

- Emanuele Salce, miglior interprete maschile "Diario di un indadeguato"

- Donatella Finocchiaro, miglior interpretazione femminile "Il filo di mezzogiorno"

- Gianluca Guidi, premio miglior musical: "Aggiungi un posto a tavola"

- Krzyszotof Zanussi, premio miglior regia teatrale "L'odore"

- Pier Luigi Pizzi, remio internazionale Flaiano sezione teatro alla carriera

I Premi Flaiano per la televisione:

- Fabrizio Bentivoglio, miglior interpretazione maschile nella miniserie "Monterossi"

- Anna Ferzetti, miglior interpretazione ne "Le fate ignoranti"

- Guido Maria Brera, miglior soggetto nella fiction i "Diavoli"

- Daniele Luchetti, premio miglior regia de "L'amica geniale"

- Phaim Bhuiyan, miglior interpretazione sezione giovani nella serie televisiva in onda su Rai3 in "Bangla-La serie”

- Paolo Mieli, milglior programma culturale per "Passato e Presente" in onda su Rai Tre

I Premi flaiano per il giornalismo

- Francesca Mannocchi, inviata di guerra per La7

- Stefania Battistini, inviata speciale del tg1