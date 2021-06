Una medaglia conferita dal presidente della Repubblica ai Premi Flaiano

Una medaglia dedicata di rappresentanza della presidenza della Repubblica «per particolare interesse culturale della manifestazione».

È quella che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito alla 48esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano.

La comunicazione ufficiale del conferimento, da parte del segretariato generale della presidenza della Repubblica è di oggi, martedì 15 giugno.

La medaglia dedicata è considerata una delle massime onorificenze del Presidente dopo l'Alto patronato. «Già dal 2003 la Presidenza della Repubblica ogni anno riconosceva la propria adesione all'evento, ma questo ulteriore e prestigioso riconoscimento ci inorgoglisce come operatori culturali in Italia e all' estero e ci onora per l'attenzione attribuita dalla massima carica dello Stato, al costante lavoro rivolto con passione alla cultura e alla diffusione dell'opera di Ennio Flaiano», afferma la presidente dei Premi, Carla Tiboni.