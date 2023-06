Anche nel Pescarese si celebra la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, giunta alla sua 8a edizione. Sono previsti più di 1.000 eventi diffusi negli oltre 220 borghi partecipanti. Per quanto riguarda la nostra provincia, hanno aderito quattro comuni: Abbateggio, Caramanico Terme, Città Sant’Angelo e Penne.

Oggi, 24 giugno, i Borghi più belli d’Italia diventeranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati. Già dal primo anno, nel 2015, La Notte Romantica si è rivelata uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, registrando grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, con ogni anno una media di 500.000 visitatori nei borghi della rete che organizzano l’evento. Anche quest’anno si registra una grande adesione e partecipazione da parte dei Comuni: saranno infatti più di 220 i borghi che fanno parte dell’associazione che organizzeranno questa magica serata.

Tutti i Borghi che proporranno l’evento saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di iniziative: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, proiezioni, concorsi e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi. Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo pensato di ripetere anche per questa edizione il focus “Flash Mob Unplugged”, un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici dei borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti: il dessert “Pensiero d’amore”, servito in tutti i ristoranti dei borghi e come ogni anno appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso: per il secondo anno consecutivo il dessert porta la firma di Iginio Massari, famoso chef-influecer e personaggio televisivo; il bacio di mezzanotte coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini.

"Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d’Italia abruzzesi e molisani – afferma Antonio Di Marco, presidente dell’associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise” – Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie dei nostri centri storici per gustare i menù studiati per l’occasione. Un evento per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei nostri Borghi in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche".

In Abruzzo e Molise saranno in tutto 20 i borghi nei quali ci si potrà dichiarare amore: Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Fornelli, Guardiagrele, Navelli, Oratino, Pacentro, Penne, Pettorano sul Gizio, Rocca San Giovanni, Scanno, Sepino e Tagliacozzo.