In Trentino Alto Adige l’opera ‘Buon Vento’, è di un designer spoltorese [FOTO]

Esposta in Trentino Alto Adige l’opera ‘Buon Vento’ di un designer spoltorese, Giuliano Cinquina. Lo riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie. L’artista ha un ottimo curriculum, essendo attivo in vari campi: pittura, fotografia, scenografia, design grafico, scrittura per il cinema, disegno industriale e acciaio inoxdesigner.

Adesso ha vinto il concorso indetto dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo, in provincia di Trento: ha consegnato nel mese di marzo il suo lavoro, che è stato posizionato all’esterno del rinnovato centro scolastico di Creto. Ecco che cosa ha spiegato l’assessore all’Istruzione Mafalda Maestri:

“L’opera vincitrice è stata scelta non conoscendo il nome dell’autore. L’auspicio e la speranza in attesa di poter ufficialmente inaugurare il rinnovato ed accogliente centro scolastico, è che questo informale momento sia un punto di partenza per tornare alla normalità. Al momento dello svelamento dell’opera d’arte hanno partecipato, con il rigoroso distanziamento sociale, anche alcune sezioni della scuola prima e secondaria di Creto con gli alunni che sono rimasti piacevolmente colpiti dallo stile e dai colori moderni dell’opera”.

Com riferisce Spoltore Notizie, Giuliano Cinquina ha successivamente illustrato l’ispirazione e il significato della sua opera: vengono rappresentate cinque vele dai colori sgargianti, spiegate quale segnale di visione di un futuro roseo, con il vento in poppa e una società che permetta ad ogni studente di trovare la strada più consona per poter esprimere nel migliore dei modi i propri talenti, le proprie passioni e le proprie abilità.