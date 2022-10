"Mostruosamente arte", al museo delle Genti d'Abruzzo tornano i laboratori dedicati ai bambini

Torna, in occasione di Halloween, "Mostruosamente Arte" nel museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara.

Si tratta di uno degli eventi più attesi dai bambini.

Parliamo di un laboratorio sulle tecniche artistiche che, ogni anno, si svolge nelle sale del museo delle Genti d'Abruzzo.

L'appuntamento è per lunedì 31 ottobre, dalle ore 16:30 alle 18:30 e l'attività è rivolta ai bambini dai sei anni in su. Una mini conferenza di storia dell’arte li aiuterà a scoprire e ad apprezzare le opere più "terrificanti" di alcuni grandi artisti del passato (Goya, Munch, Picasso). In seguito saranno guidati da esperti di didattica dell’arte nella realizzazione di “autoritratti spaventosi” con pennelli e colori acrilici.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a didattica@gentidabruzzo oppure telefonare al numero 0854510026.