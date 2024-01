Il dolore di Vallone per la morte di Sandra Milo: "Grandissima signora dello spettacolo italiano"

L'attore e regista pescarese Milo Vallone piange Sandra Milo, conduttrice televisiva e volto noto del cinema che ci ha lasciato questa mattina all'età di 90 anni. In un post pubblicato su Facebook, Vallone afferma che "va via oggi una grande, grandissima signora dello spettacolo italiano, testimone e protagonista di sette decenni della nostra cultura, sia nelle sue forme più alte che in quelle più popolari".

Vallone ha "avuto il privilegio" di condividere con Sandra Milo "un film e due spettacoli teatrali", e questo è "un piccolo ma inestimabile patrimonio, umano, artistico e professionale che custodirò per sempre allo stesso modo, naturale e discreto, di come il nome mio custodirà il suo cognome! Ciao Sandra!", conclude.

E Licio Di Biase, direttore dell'Aurum e ideatore della rassegna culturale "Accendiamo il Medioevo", aggiunge questo suo affettuoso ricordo: "Due anni fa, in occasione di 'Accendiamo il Medioevo', ospitammo Sandra Milo a Catignano per parlare di Ennio Flaiano. Fu una bella serata in cui ci confrontammo sulla stagione di Fellini e Flaiano. E ci confermò una notizia di cui mi aveva parlato Enrico Vaime, e cioè che fu proprio Flaiano a presentarla a Federico Fellini a Fregene".

Ma Sandra Milo aveva legato il suo nome all'Abruzzo anche per un'importante campagna sociale. Di recente, infatti, l'attrice si era rivolta pubblicamente al sindaco di Pescara, Carlo Masci, pregandolo "di non deportare i cani di via Raiale", in riferimento alla vicenda del canile che tanto ha tenuto banco nei mesi scorsi, perché "quei dolcissimi 4 zampe meritano di stare vicino ai volontari e alle persone che li amano e se ne prendono cura ogni giorno".