Il Premio Flaiano ricorda Gina Lollobrigida: "Una delle ultime dive del cinema italiano"

I Premi Internazionali Flaiano salutano l'attrice romana Gina Lollobrigida, autentica colonna del grande schermo, che se n'è andata all'età di 95 anni: "Con Gina Lollobrigida - si legge in una nota - se ne va una delle ultime dive del cinema italiano. Venne a Pescara nel 1997 per ritirare, insieme a Liv Ulman, Francesco Rosi, Ennio Moricone e Tonino Delli Colli, il Premio Flaiano alla carriera, sezione Cinema. Quella sera, alle Naiadi, firmò centinaia di autografi, con la consueta disponibilità che l’ha sempre contraddistinta".

La "Lollo" viene ricordata anche dal deputato pescarese Nazario Pagano, esponente di Forza Italia, che la definisce "una delle ultime superdive di un’epoca d’oro, di una bellezza disarmante e di una bravura incontestabile. Per i nostri ragazzi rimarrà la fata turchina di Pinocchio. Un abbraccio a Francesco Lollobrigida e ai suoi cari. Addio alla “bersagliera” del cinema". Per Pagano, con la scomparsa di Gina Lollobrigida "se ne va un pezzo del cinema, non solo italiano".