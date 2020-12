Mirco Salerni lancia la canzone 'Buon Natale' per aiutare il piccolo Andrea. Il leader dei Kom, tribute band abruzzese di Vasco Rossi, ha scritto questo brano ideando una raccolta fondi in favore di un bambino di 5 anni che rifiuta il cibo, non ha un padre su cui contare e, in più, si ritrova una mamma senza lavoro. Per saperne di più è anche attiva una pagina Facebook, raggiungibile QUI. Il singolo uscirà il prossimo 24 dicembre su tutti i player on line, e i proventi andranno in beneficenza per questa causa:

"Andrea - dice Salerni - è un bimbo di 5 anni con forti problemi psicologici, probabilmente derivati dal distacco del padre che è andato via dalla sua vita come se lui non esistesse. Tra i problemi più gravi c'è il suo completo rifiuto al cibo e, con la madre disoccupata, non riesce ad avere l'opportunità di credere nelle piccole cose e prendere coraggio. Aiutatemi a regalargli un Natale magico, fate una donazione".

Salerni spiega di avere a cuore il problema di Andrea "perchè sono sicuro che, con un piccolo contributo da parte di tutti, riusciremo a regalargli un Natale normale, fatto di luci e doni, e magari riuscire a fare il grande miracolo di donare a lui la consapevolezza che il mondo è fatto anche di persone belle di cui può fidarsi, che lui e la sua mamma non sono soli, che Babbo Natale esiste. Magari riusciamo a donargli la voglia di sedersi a tavola e mangiare. A volte basta poco, un gesto, una scintilla... io ci credo ed è per questo che chiedo l'aiuto di tutti".