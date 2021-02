“Mi ami?”, il nuovo singolo del cantautore abruzzese DeLo

“Mi ami?” è il nuovo singolo del cantautore abruzzese DeLo (vero nome Guglielmo Piersanti), disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il brano è il terzo estratto dalla "trilogia dell'Amor perduto", contenente anche "Ladri di Tv" e “Potevi”. È una pop ballad che parla di speranza e timidezza, con il protagonista combattuto tra il desiderio di provare nuove emozioni e la paura di essere ferito di nuovo.

Dopo aver preso consapevolezza di situazioni che minano l’individualità (in “Ladri di TV”) ed essersi liberato per abbracciare la propria identità (in “Potevi”) si accorge che il passo per raggiungere la serenità non è così scontato e il bagaglio del passato è un deterrente troppo invasivo da stabilire distanze interpersonali difficili da ridurre.

L’amore perduto, come si legge in una nota, "è quello verso di sé e che solo alla fine con un po' di coraggio viene espresso con forza, con un grido che lascia esplodere tutta la voglia di vivere". La canzone vanta la presenza delle chitarre suonate dal maestro Andrea Di Lorenzo, amico e collega di DeLo che ha dato un taglio rock a tutto l'arrangiamento.