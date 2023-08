È Maria Luigia Tacconelli a vincere il Festival della Melodia a Cepagatti [FOTO]

È stata la cantante di Chieti, Maria Luigia Tacconelli, ad aggiudicarsi per la prima volta il Festival della Melodia che si è svolto in piazza Schumann a Cepagatti per il trofeo "Pizzeria Made in Italy"..

La Tacconelli ha proposto il brano "Maledetta primavera" di Loretta Goggi.

La manifestazione è stata presentata da Maurizio Tocco e Stella Cantelli con 12 artisti in gara che si sono esibiti dal vivo con brani editi e inediti.

Al termine la commissione ha premiato per la migliore voce Giuliana Marinelli e per la migliore interpretazione Shasa Cappellari mentre i riconoscimenti della giuria e della critica sono andati nell'ordine ad Andrea Giordano e a Simone D'Annibale. Ospiti d'onore della rassegna sono stati il cantautore e già vincitore nazionale del concorso Marco Corneli, la regina del fuoco Auryfire e il decano dei cabarettisti abruzzesi Valerio Basilavecchia, già vincitore del Festival dell'umorismo e barzellettiere di collaudata esperienza. In giuria volti noti della politica locale come Camillo Sborgia e Tiziano Santavenere che con il produttore discografico Angelo Anselmi, la speaker di Radio Mare, Barbara Di Marco, e il maestro di musica Adriano Cecamore si sono dovuti esprimere in una serata di assoluta qualità.

«Siamo soddisfatti della manifestazione», dice alla fine Valerio Basilavecchia, «il Festival della melodia è l'unica rassegna canora abruzzese patrocinata da Siae Italia che ogni anno lancia giovani talenti alla ribalta nazionale».