Si rinnova l'appuntamento con Manoppello sotto gli ombrelli dal 17 al 19 agosto

Corso Santarelli tornerà a proporre un'atmosfera suggestiva con musica e buon cibo con la manifestazione "Manoppello sotto gli ombrelli".

La sesta edizione dell'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Manoppello, è in programma da giovedì 17 a sabato 19 agosto.

Centinaia di ombrelli colorati copriranno le teste di cittadini e turisti che sceglieranno di trascorrere all’aria aperta una serata di musica e buon umore nel cuore del centro storico di Manoppello.

Corso Santarelli, l’antico corso cittadino, sarà adornato per oltre 300 metri, insieme a vicoli e piazze. Nel corso della manifestazione, che si ripete dall’estate del 2017, sarà possibile passeggiare, ascoltare buona musica, degustare prodotti e piatti della cucina tradizionale abruzzese, oltreché scoprire il cuore del borgo antico, con le chiese e i palazzi storici e visitare il mercato diffuso con i prodotti dell’artigianato e le attività commerciali aperte. In programma anche attività per bambini, concerti di musica dal vivo e Dj set.