Libri, presentazione del volume "Pescara, riscoprire la città scomparsa" il 24 settembre

"Pescara - Riscoprire la città scomparsa".

Questo il titolo del libro che sarà presentato venerdì 24 settembre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Il volume, edito da RiccardoCondòEditore, è curato da Massimo Palladini, presidente della sezione Italia Nostra "L. Gorgoni" di Pescara.

Previsti gli interventi di Domenico Valente, presidente del consiglio delle sezioni di Italia Nostra d'Abruzzo, il sindaco Carlo Masci; Angelo D'Alonzo, presidente dell'Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Pescara, Lorenzo Pignatti, direttore del dipartimento di Architettura UdA Chieti-Pescara e Rosina Quaranta, direttrice editoriale di RiccardoCondòEditore.

I relatori saranno Pierluigi Dall'Aglio, Archeologo università di Bologna; Adriano Ghisetti Giavarina, professore ordinario f.r. di Storia dell'Architettura UdA Chieti-Pescara; Massimo Palladini, presidente della Sezione Italia Nostra "L. Gorgoni" di Pescara.

Per partecipare all'evento in presenza è obbligatoria la prenotazione (che verrà raccolta cronologicamente fino a esaurimento dei cinquanta posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid) da far pervenire via mail all'indirizzo pescara@italianostra.org.

Per chi non avesse modo di partecipare in presenza all'evento, si ricorda che lo stesso potrà essere seguito (sia in diretta che registrato) sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Italia Nostra Pescara. «Il volume raccoglie i contributi autorevoli di specialisti di storia urbana, archeologia, storia dell'architettura e della rappresentazione, di urbanistica», spiega Palladini, «a loro abbiamo chiesto approfondimenti su fasi dello sviluppo urbano di Pescara, sui luoghi singolari del suo tessuto, sugli strumenti più idonei per dare continuità alla nostra memoria, mettendola a disposizione di un pubblico vasto. Abbiamo inoltre chiesto a chi è preposto alla salvaguardia del patrimonio storico come conciliare e rendere sinergiche le azioni di tutela con quelle di disciplina urbanistica corrente; infine abbiamo delineato una serie di prospettive per rimettere al centro della costruzione della città il suo cuore storico, spesso nascosto dai tanti segni sovrapposti e bisognoso del progetto contemporaneo per tornare a parlare, anche in termini spaziali, al cittadino. Riteniamo infatti che, dopo tante rifondazioni della città indotte dai traumi della storia ma anche dalla colpevole smemoratezza dell'uomo, le sfide che sono davanti a noi debbano essere affrontate recuperando quel che siamo stati, dall'antichità alla ricostruzione post bellica».

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo cordialmente.

Il Direttivo della Sezione Italia Nostra "L. Gorgoni" di Pescara