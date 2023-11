Presentato a Spoltore il libro di Angelo Pagano "Una nuova economia e sostenibile nella globalizzazione: il caso agricoltura"

È stato presentato nel centro sociale di Santa Teresa di Spoltore il libro "Una economia nuova e sostenibile nella globalizzazione: il caso agricoltura" di Angelo Pagano.

Per l'autore del libro la risposta alla domanda che si pone con il libro è nei gruppi di acquisto solidale.

«Sono consumatori critici», spiegato Pamela Giancarli durante la serata, «che acquistano prodotti se possibile a km 0 e biologici, ma soprattutto da attività che rispettano i diritti dei lavoratori, corrispondono una paga equa, producono facendo attenzione all'ambiente. Inseriamo questo incontro in un ciclo dedicato a ecologia e sostenibilità, per rendere più consapevoli nelle scelte d'acquisto e scrivere un patto di cittadinanza diverso, che parta dalle nostre coscienze».

Tanti i problemi evidenziati da Pagano nell'incontro: da quelli legati alla presenza della grande distribuzione organizzata sul mercato dell'agricoltura, che crea un consumatore passivo soffocato da troppa offerta, all'agricoltura che è diventato un settore marginale con vaste aree fertili ricoperte da pannelli fotovoltaici. I Gas invece, come ha sottolineato Irma Castelnuovo del Wwf, che ha dialogato con Pagano, «fanno in modo che ci sia la conoscenza tra produttore, i prodotti e il consumatore». Nella grande distribuzione, invece tutti i prodotti sono anonimi e si equivalgono. I Gas (gruppi di acquisto solidale) sono diventati una realtà importante in nord Europa in grado di concorrere con la Gdo (grande distribuzione organizzata), mentre in Italia devono ancora emergere.