Due volumi curati da una docente della D’Annunzio tra i best seller internazionali

Due volumi curati da una docente della D’Annunzio, la professoressa Eleonora Sasso, sono tra i best seller internazionali. La Sasso insegna lingua e traduzione inglese nel dipartimento di lingue, letterature e culture moderne dell’università degli studi di Chieti-Pescara, e la sua raccolta di saggi “Late Victorian: Representations of the East in Nineteenth-Century Literature, Art and Culture from the Pre-Raphaelites to John La Farge Orientalism” figura tra i primi 200 libri nella speciale classifica di Amazon sulla “critica letteraria del XIX secolo”.

Ma anche un altro lavoro della professoressa Sasso va forte a livello mondiale: si tratta della monografia “The Pre-Raphaelites and Orientalism: Language and Cognition in Remediations of the East”, che si colloca tra i primi 20 libri della classifica best-seller Amazon Italia (sezione “critica letteraria mediorientale”).

"In qualità di studiosa dell’università D’Annunzio - commenta Eleonora Sasso - è un grandissimo onore poter attestare che la mia ricerca pluridecennale sulla lingua, letteratura e cultura dell’Ottocento inglese sia riuscita a interessare un così vasto pubblico di lettori. I due volumi sull’orientalismo britannico, pubblicati presso le case editrici londinese e scozzese, sono il frutto della collaborazione con grandi studiosi nazionali e internazionali, ma soprattutto di anni di studio incentivato dalle strategie vincenti di internazionalizzazione dell’Ateneo che ha il merito di saper promuovere l’innovazione e la ricerca ad altissimi livelli".